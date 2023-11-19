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        Haberler Gündem Güncel Kasım ayında kar trafiği: TEM Otoyolu'na kar engeli - Son dakika haberi

        TEM Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli! Araç kuyrukları oluştu

        Soğuk hava, şiddetli sağanak ve fırtınaya kar yağışı da eklendi. Kocaeli'nde TEM Otoyolu'nda kasım ayında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Yolda kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi ve araç kuyrukları oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:23
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        Kasım ayında TEM Otoyolu'nda kar trafiği!
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        Koceli'de yoğun kar nedeniyle TEM Otoyolu'na ulaşım aksadı, İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

        DHA'nın haberine göre Kocaeli'de yoğun kar yağışı etkili oldu.

        TEM Otoyolu'nda ulaşım aksadı. Sürücüler araçları ile yavaş ilerlerken, İstanbul istikametinde ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi.

        Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun Ankara istikametinde de ulaşım yavaş ilerliyor. Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Fotoğraflar: AA

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