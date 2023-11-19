Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Beşiktaşlı Vincent Aboubakar için Burak Yılmaz'ın yaptığı olay açıklamaların yankıları sürerken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta son olarak Galatasaray deplasmanında forma giyen Vincent Aboubakar, sonrasında karın ağrısı şikayetiyle Gaziantep maçında sahaya çıkmadı.
Bir sonraki hafta Antalyaspor karşılaşmasında da antrenman eksikliği nedeniyle süre almayan Kamerunlu golcü, Başakşehir mücadelesi öncesi ise uyluk gerilmesi yaşadı.
Bodo/Glimt'e karşı da forma giymeyen yıldız forvet için Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Antenadosnofutebol.com, Internacional'in Aboubakar'la yakından ilgilendiğini yazdı.
Tecrübeli futbolcunun, daha önce Fenerbahçe forması giyen Valencia ile birlikte iyi bir ikili olacağı belirtildi.
YILMAZ'IN İDDİALARI ŞOK YARATTI
Kartal'da Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımı devralan Burak Yılmaz ise istifasının ardından Vincent Aboubakar hakkında bomba iddialarda bulundu.
Yılmaz, Kamerunlu forvetin 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ettiğini, isteği yerine getirilmediğinden dolayı da oynamak istemediğini söyledi.
Beşiktaş bu iddiaları yalanlarken daha önce Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın görevden ayrıldıktan sonra benzer konuda açıklamaları olmuştu.
Sözleşmesi 2025 Haziran'da sona eren Aboubakar'ın Samsunspor maçında forma giymesi bekleniyor.