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Kristal şeker ihraç edilebilecek

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığınca, üreticiler tarafından uzun süredir talep edilen kristal şeker ihracatına izin verildi. Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Akay, "Şeker fabrikalarının elinde ciddi şeker stoku birikmişti. Karar o açıdan olumlu ancak ihracata getirilen 20 ton sınırlaması bu sorunu çözmez" dedi

şekerpancarı

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığından, üreticilerin uzun süredir talep ettiği kristal şeker ihracatına izin çıktı.

Kurumdan alınan bilgiye göre, kristal şeker ihracatı, aylık olarak sadece, talep sahibinin şeker üreticisi şirket veya ihracatçı firma olması halinde 20 tona kadar yapılabilecek.

Suriye'ye yapılacak ihracatlarda da ihracatçının şeker üreticisi şirket veya kamu tüzel kişiliğine haiz kurum-kuruluş ya da bunlara ait iştirak veya şirket olması halinde, toplam ihracat miktarının 20 tonu aşmaması kaydıyla izin verilecek.

- "Yurt dışından da talep vardı"

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Akay, AA muhabirine, Türkiye'de bir yıl önceden üretilip tüketilememiş ihracat kayıtlı C şekerlerin beklediğini ve fabrikalarda ciddi stok bulunduğunu söyledi.

Şeker Dairesince ihracata izin verilmemesi nedeniyle fabrikaların 1,5 yılı aşkın süredir bu stokları taşıdığını belirten Akay, "Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracat amaçlı üretim yapan firmaların bu şekeri kullanması için onay verilmiyordu ancak o firmalar da şeker ihtiyaçlarını yurt içinden temin etmedi. Dolayısıyla bu stok birikti." dedi.

Akay, şeker üreticilerinin uzun süredir ihracata izin verilmesini talep ettiğini anımsatarak şunları kaydetti:

  • Fabrikaların uzun süreli stok taşıma yükümlülüğünden kurtulması gerekiyordu. Yurt dışından da talep vardı. Dolayısıyla fabrikalarda biriken stokun eritilmesi açısından olumlu bir karar. Buna karşın 20 tona kadar getirilen ihracat sınırlaması sorunu çözmez. Şeker stoklarının eritilmesi konusunda beklentilerimizi karşılamıyor.

Akay, şu anda Türkiye'de 92 bin ton C şekeri bulunduğunu, büyük bölümü Konya Şeker'de olmak üzere bu stokların Kayseri Şeker, Türk Şeker ve Amasya Şeker'de yer aldığını bildirdi.

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