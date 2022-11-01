Biden ile Zelenskiy arasında gergin telefon konuşması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte ABD Başkanı Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, belirli aralıklarla sık sık iletişim kurdu. Bu konuşmaların çoğunu ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu destek ve maddi yardımlar oluşturuyordu.
BIDEN'IN SİNİRLERİNİ BOZAN ÇIKIŞ
Ancak Haziran ayında Biden ile Zelenskiy arasındaki bir görüşme diğerlerinden oldukça farklıydı.
NBC News'in özel haberine göre, Haziran ayındaki konuşmada ABD Başkanı Biden Zelenskiy'e, Ukrayna'ya 1 milyar dolar değerindeki askeri yardıma yeşil ışık yaktığını anlatıyordu. Ancak Zelenskiy, Biden'ın konuşmasını keserek ihtiyacı olan ve alamadığı yardımların listesini söyledi.
Bu açıklamalar Biden'ın sinirlerini oldukça bozdu ve konuşmanın dili bir anda değişti.
"BİRAZ DAHA MİNNETTAR OLMALISIN"
Biden, Zelenskiy'nin memnuniyetsizliği sonrası sesini yükselterek ABD halkının oldukça cömert olduğunu, kendi yönetimi ve ABD ordusunun da Ukrayna'ya yardım için ellerinden geleni yaptığını belirtri ve biraz daha minnettar olması gerektiğini söyledi.
Ancak Beyaz Saray'a yakın kaynaklar bunun anlık bir gerginlik olduğunu ve Haziran ayından bu yana ikili ilişkilerin yalnızca geliştiğini ifade etti.
Beyaz Saray hiçbir zaman toplam yardımların ne kadar olduğuna yönelik kamuya bir açıklamada bulunmadı. Ukraynalı yetkililer ve hukukçular 40 ile 60 milyar dolar arasında olduğunu ifade ederken, kaynaklar 50 milyar doları geçmediğini ifade ediyor.
"SAVAŞIN YAKIN ZAMANDA BİTECEĞİNE DAİR İŞARET YOK"
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Sözcüsü konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
ABD'li yetkilier ise savaşın yakın zamanda biteceğine dair bir işaret olmadığını ve buna bağlı olarak Ukrayna'ya yardımın da devam edeceğini belirtti.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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