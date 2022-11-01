Biden ile Zelenskiy arasında gergin telefon konuşması

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile birlikte ABD Başkanı Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, belirli aralıklarla sık sık iletişim kurdu. Bu konuşmaların çoğunu ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu destek ve maddi yardımlar oluşturuyordu.

Bu açıklamalar Biden'ın sinirlerini oldukça bozdu ve konuşmanın dili bir anda değişti.

NBC News'in özel haberine göre, Haziran ayındaki konuşmada ABD Başkanı Biden Zelenskiy'e, Ukrayna'ya 1 milyar dolar değerindeki askeri yardıma yeşil ışık yaktığını anlatıyordu. Ancak Zelenskiy, Biden'ın konuşmasını keserek ihtiyacı olan ve alamadığı yardımların listesini söyledi.

Ancak Haziran ayında Biden ile Zelenskiy arasındaki bir görüşme diğerlerinden oldukça farklıydı.

"BİRAZ DAHA MİNNETTAR OLMALISIN"

Biden, Zelenskiy'nin memnuniyetsizliği sonrası sesini yükselterek ABD halkının oldukça cömert olduğunu, kendi yönetimi ve ABD ordusunun da Ukrayna'ya yardım için ellerinden geleni yaptığını belirtri ve biraz daha minnettar olması gerektiğini söyledi.

Ancak Beyaz Saray'a yakın kaynaklar bunun anlık bir gerginlik olduğunu ve Haziran ayından bu yana ikili ilişkilerin yalnızca geliştiğini ifade etti.

Biden şu anda Ukrayna'ya yardım konusunda Kongre'de Cumhuriyetçiler ve bazı Demokratların direnişiyle karşılaşıyor. Ara seçimler öncesinde yapılan yardımların sürekli olarak artması bazı kongre üyelerinin tepkisine neden oluyor.

Beyaz Saray hiçbir zaman toplam yardımların ne kadar olduğuna yönelik kamuya bir açıklamada bulunmadı. Ukraynalı yetkililer ve hukukçular 40 ile 60 milyar dolar arasında olduğunu ifade ederken, kaynaklar 50 milyar doları geçmediğini ifade ediyor.