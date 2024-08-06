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        Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateşin eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlatıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'a duruşmada hakaret ettiği gerekçesiyle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:03 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:53
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        Ayşe Ateş hakkında soruşturma
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        MHP genel başkan yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Genel Başkan'ı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada, eşi Ayşe Ateş'in kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından Ayşe Ateş hakkında, duruşmadaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ayşe Ateş bu çerçevede ifadeye çağrıldı.

        Başsavcılığın, Sinan Ateş cinayetine ilişkin davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi tutanaklarını talep ettiği öğrenildi.

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        #Ayşe Ateş
        #Sinan Ateş
        #haberler
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