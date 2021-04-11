8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, müvekkilin başına gelen bu elem verici olaydan dolayı hayatın çok başında ve baharında olan bir kadın daha mağdur edilmiştir. Ancak işbu mağduriyetin giderilmesi ve adaletin tecellisi için hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır.

Maalesef gözünü bile kırpmadan bir genç kızın hayatını bu şekilde karartmaya çalışanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hırs ve kötülük vicdanları öylesine kör etmiştir ki; her türlü amaç ve arzuyu elde etmek için birçok hayat alt üst edilmektedir.

Yaşanan bu süreç kelebek etkisi misali sadece müvekkilin değil, ailesinin ve sevenlerin hayatlarını da olumsuz şekilde travmatik bir boyuta taşımıştır. Kariyerinin başında ve oldukça başarılı bir oyuncu olan müvekkilim hakkındaki itibar zedeleyici ve gerçeği yansıtmayan haberlerin ve malum kişiler tarafından yapılan basın açıklamalarının konusu olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır.