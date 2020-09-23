Kereviz; sağlığa faydasını ve besleyici değerini herkesin bildiği fakat çoğu kişinin pek severek yemediği sebzelerden biridir. Ayva, kerevizin güçlü tadını hafifleterek, ceviz ve yoğurtla zenginleştirir. Bu şekilde hazırlanan ayvalı kereviz salatasını, kereviz sevmeyenler de beğeneceklerdir.

Ayvalı Kereviz Salatası İçin Gereken Malzemeler:

2 adet orta boy kereviz

1 adet orta boy ayva

1 adet orta boy limon suyu

30 gram kök zencefil

3 yemek kaşığı zeytinyağı

50 gram dövülmüş ceviz içi

500 gram süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Ayvalı Kereviz Salatası Yapılışı:

Öncelikle kök zencefilin kabuklarını soyun.

Rendenin ince tarafıyla rendeleyerek yayvan bir salata kabına alın.

Üzerine taze sıkılmış limon suyunu ekleyin.

Kabuğunu soyduğunuz orta boy ayva ve kerevizi rendenin büyük tarafıyla zencefil-limon suyu karışımının üzerine rendeleyin ve karıştırın.

Sarımsakları tuzla birlikte havanda dövün.

Dövülmüş ceviz içi, ezilmiş sarımsak ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Son olarak süzme yoğurdu ekleyin.

Salatayı, koyu kremamsı bir kıvam alana kadar karıştırın.

Toz kırmızı biber ya da tercih ettiğiniz başka bir baharatla süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Salata malzemelerini yoğurdun içinde kaybolmasını önlemek için, yoğurdu iki kaşık ekleyip, salatayı karıştırmanız daha iyi olur.

Kereviz ve ayvanın büyüklüğüne göre yukarıda verilen yoğurt ölçüsünden bir-iki kaşık eksik kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Bu nedenle yoğurdun hepsini bir defada eklemeyin.