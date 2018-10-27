Az Alkmaar - Heerenveen düellosu

Az Alkmaar ve Heerenveen, 28 Ekim 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:45. Az Alkmaar 12 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Heerenveen 10 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Az Alkmaar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Heerenveen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 491. İddaa'da Az Alkmaar kazanır 1.35, berabere biter 4.20, Heerenveen kazanır 4.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Az Alkmaar önceki hafta Zwolle mücadelesinde 6-0 kazandı.

Heerenveen ise Feyenoord maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, alan Az Alkmaar, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Heerenveen, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlike sahip. Bu maçlarda Heerenveen 12 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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