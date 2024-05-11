Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi. AFAD ise depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu.

Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.