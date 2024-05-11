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        Haberler Dünya Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

        Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

        Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına dair henüz açıklama yapılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:06 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:06
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        Azerbaycan'da korkutan deprem
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        Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

        Açıklamada, 18 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi. AFAD ise depremin derinliğini 7 km olarak duyurdu.

        Depremde yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

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