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'Aziz'in yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi Aziz'in heyecanla beklenen yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha izleyiciyle buluştu. Aziz ve Adem'in karşı karşıya geldiği sahnede gerilim dolu anlar yaşanıyor. Aziz'in "Bana bir tane başarını göster" demesi üzerine Adem, Dilruba'yla evleneceğini ve ona gerçekten aşık olan kişinin kendisini olduğunu söylüyor. Adem'in söyledikleri karşısında Aziz'in sessiz kalması ise dikkat çekiyor

'Aziz'in yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha!
"Dilruba yarın ben karım olacak"
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HABERTURK.COM

Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir şehirde adalet uğruna savaşan Aziz, hayati bir karar vermek zorunda kalır. Dilruba ve Adem evlenmek üzereyken, Aziz'in tek bir hamlesi tüm dengeleri bozar. Aziz'in Dilruba'dan bir türlü kopamadığına şahit olan Efnan yıkılmıştır, bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verir. Aşk ve adaletin direnişine şahit olduğumuz bu bölümde herkes tek bir soruyla sınanır: Gitmek mi daha zordur yoksa kalmak mı?

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 6. Bölüm 2. Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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