"Yer altı şehrinde mutfak, içme suyu kuyusu, mezarlar, kilise gibi yaşamsal odalar var. Yer altı şehrinin içerisinde 37 bebek mezarı bulunuyor. Bunlar turistlerin çok ilgisini çekiyor. Döneminde bir çok kişi bu yer altı şehrinden çıkmadan 6 ay yaşayabiliyormuş. Yer altı şehrimiz 40 gündür yoğun turist ağırlıyor. Günde yaklaşık bin 100- bin 200 kişi ziyaret ediyor. Genellikle Rusya ve Ukrayna'dan misafirlerimiz geliyor. Kovid-19 öncesi Orta Doğu ülkelerinden çok turist geliyordu ancak bu dönem biraz azaldı. Avrupa ülkelerinden de epey turist geliyor. Buraya gelen misafirlerimiz tarihi yerinde öğrenecekler. Tüm vatandaşları burayı gezmeye davet ediyorum."