Fenerbahçe'nin eski isimleri, sürpriz bir ziyarette buluştu. Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman, eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, eski yöneticiler Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu, eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Buluşma keyifli anlara sahne oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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