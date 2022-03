Baba 7. Bölüm Ön İzlemesi yayında!

İlhan ile Büşra’nın baş başa olduğu anlarda ikili giderek birbirine yakınlaşınca İlhan, Büşra’yı öpüyor. İlhan ile Büşra arasında aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor.

İşte Baba’nın 7. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

BABA’NIN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Emin’le kavgasından sonra holding misafirhanesinde kalmaya başlayan Kadir, Burak’ın çabalarıyla tekrar işinin başına geçmeye karar verdi. Emin’in ilk taksiti ödemesi için şirket kasasından yüklü bir miktarda nakit alması yapılacak diğer ödemeleri engelledi. Bu durumdan dolayı zorunlu izne çıkarılan çalışanlara dayanamayan Kadir harekete geçmek zorundaydı. İlhan’ı susturmak ve Kadir’e gününü göstermek için düşünmeden hareket eden Emin her şeye rağmen oğlundan yardım istemedi. İlhan tarafından kovulan Serhan, intikam için iş birliği yapmak istediği Kadir’den beklediği cevabı alamadı. Emin’in kendisini uyarmasıyla Sevil’in canı o kadar yanmıştı ki; “Ben seni sevmekten başka ne yaptım!” sözleriyle tüm sinirini Kadir’den çıkardı. Annesinin nasihatlerinin işe yaradığı Servet ise Yusuf Emin’in evde bulduğu gizli kamerayı Kadir’e getirdi. Servet bu kez Kadir’i, İlhan’a karşı kışkırtacaktı. İlhan, Kadir’i kendine inandırırken Kadir, ev ve holdingin gizlice aranmasını istedi. İlhan’ın yaptığına kayıtsız kalamayan Kadir, oyunu kuralına göre oynamaya karar vererek Serhan’ın iş birliği teklifini kabul etti. Kadir, İlhan’ın kötü işlerle uğraşan İranlı Firuz’un parasını, kendi batırdığı işleri toparlaması için kullandığını ve Firuz’un bunu bilmediğini öğrendi. Olanlardan haberdar olması gereken Firuz’un karşısına çıkan Kadir, ailesini korumak için her şeyi göze aldı. Kötüleşen ayak bileğini ailesinden gizlemeye çalışan Kübra ağrılara daha fazla dayanamayarak Emin’in önünde bayıldı. Torununu kaybetme tehlikesiyle büyük bir korku yaşayan Emin ve diğer aile üyeleri Kübra’yı hızla hastaneye yetiştirdi. Ayağının kırıldığı ve müdahale edilmediği için de enfeksiyon kaptığı anlaşılan Kübra, Emin’in kızması yerine merhametli davranması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baskıcı tutumu yüzünden ailesinden birini kaybedecek seviyeye getirmek Emin’i çok yaraladı. Kübra’nın eve dönüşüyle birlikte tüm aileyi Boğaz gezisine çıkaran ve kurallarını kontrollü olarak esneten Emin, uzun zaman sonra görmek istediği mutlu aile tablosunu gururla izledi. Ahmet’in baskıları sonucu artık nefes almak isteyen Büşra, delirmiş halde her şeyi annesine anlattı. Farkında olmadan yaşadıkları onu adım adım İlhan’a yaklaştırdı. Ahmet’in çocuk istemesi üzerine ona da isyan eden Büşra, kendini İlhan’ın yanında buldu. Eve geldiğinde Fazilet ve Emin’in sözleri üzerine sabrının sonuna gelen Büşra, Ahmet’e karşı kendisini korumayan anne babasına ilk defa karşı çıkarak evi terk etti. Bu sırada İlhan için de işler hiç iyi gitmedi. İlhan’ın evine gelen Firuz, babası Ferit’in gözleri önünde her şeyi öğrendiğini söyleyerek, parasını bir hafta içinde getirmesini istedi. Deliren İlhan ne olduğunu anlamaya çalışırken, Kadir’in telefonuyla sarsıldı. Her şeyi Kadir’in yaptığını anlayan İlhan şoke olurken sinirden ortalığı birbirine kattı. İlhan’a karşı zafer kazanan Kadir çok mutlu olsa da ailesinden uzakta yalnız olmak canını yakıyordu. O sırada gözleri ağlamaktan şişmiş Büşra kapısına geldi. Hayatta onu koruyan tek kişi olan abisinin yanına gelen genç kadın “Beni yanına alır mısın?” dedi. İki kardeşin birbirine sımsıkı sarıldığı final sahnesi izleyenlerin de yüreklerine dokundu.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle 29 Mart Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!