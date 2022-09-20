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Adıyaman'da babasını öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Adıyaman'da, tartıştığı babasını tabancayla öldüren sanığın yargılandığı davadan karar çıktı. Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği duruşmada mahkeme heyeti, sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi

Baba katiline 16 yıl 8 ay hapis
Baba katiline 16 yıl 8 ay hapis
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AA

Adıyaman'da babasını öldüren sanığın cezası belli oldu.

Olay 12 Mart 2020'de Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Dilan Buğdaci, tartıştığı babası Yusuf Buğdaci'yi tabancayla evde vurarak öldürdü. Davanın karar duruşması yapıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Dilan Buğdaci, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

SON SAVUNMALAR ALINDI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanığa "üst akrabayı kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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