Baba oğul tartışması kurşunla bitti!

İzmir'de, 6 Ekim'de saat 11.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak'ta kan donduran bir kavga yaşandı.
BABA İLE OĞLU TARTIŞMAYA BAŞLADI
DHA'da yer alan habere göre inşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli (66), kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli (41) ile tartışmaya başladı.
TABANCAYLA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabancayı alan Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi. Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti.
KATİL BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
"SÜREKLİ PARA İSTİYORDU"
Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu.
"TARTIŞTIK, BUNALDIM, VURDUM"
Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi.
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