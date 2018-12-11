1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2019 yılı kehanetleri gündeme geldi. Yeni yılda büyük tsunami gerçekleşeceğini, devlet liderlerine suikast düzenlenebileceği gibi birbirinde ilginç ve korkutucu şeyler bulunuyor. Bulgaristan'nın küçük bir köyünde yaşamış olan Baba Vanga'nın bu zamana kadar kehanetlerinin yüzde 85'inin tuttuğu belirtiliyor.
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Baba Vanga 1996 yılında hayata veda etti ama arkasında kehanetleri kaldı. Tüm dünyaya adını duyurmuş olan Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri gündeme geldi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi lideri Adolf Hitler tarafından bizzat ziyaret edileni Rus gizli servisi KGB'nin bile tavsiyeler aldığı Baba Vanga, 1996 yılında 84 yılında vefat etmişti.
GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ
"Baba Vanga'nın kayıtlara geçen, gerçekleşmiş kehanetlerinden bazıları şöyle: "İki çelik kuş kulelere çarpacak, gökyüzü aydınlanacak." (11 Eylül Saldırıları)
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"Kursk su altında kalacak, bütün dünya arkasından ağlayacak."(2000 yılında 118 Rus askerine mezar olan denizaltının adı)
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"Vladimir'in zaferi dünyada her şeyi etkileyecek."
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"İklimler değişecek."(Küresel ısınma)
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"Amerika'nın 44. başkanı siyah olacak."(Barack Obama)
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GÖZLERİ GÖRMEYEN KAHİNİN 2019 YILI İÇİN TAHMİNLERİ
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