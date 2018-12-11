Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri!

1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2019 yılı kehanetleri gündeme geldi. Yeni yılda büyük tsunami gerçekleşeceğini, devlet liderlerine suikast düzenlenebileceği gibi birbirinde ilginç ve korkutucu şeyler bulunuyor. Bulgaristan'nın küçük bir köyünde yaşamış olan Baba Vanga'nın bu zamana kadar kehanetlerinin yüzde 85'inin tuttuğu belirtiliyor.