BAFTA Televizyon Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin seçtiği BAFTA Televizyon Ödülleri sahiplerini buldu. Royal Festival Hall'da düzenlenen törenin sunuculuğunu İskoç oyuncu Alan Cumming üstlendi. En İyi Drama BBC One yapımı Blue Lights, En İyi Uluslararası Dizi Shōgun oldu.

Mr Loverman, iki kategoride birden ödül kazanarak dikkat çekti.

İlk kez aday gösterilen Marisa Abela, Industry'deki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Jessica Gunning ise Baby Reindeer'deki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

İşte kazananlar...

REKLAM

EN İYİ DİZİ (DRAMA)

KAZANAN: Blue Lights - BBC One

Sherwood - BBC One

Supacell - Netflix

Wolf Hall: The Mirror And The Light - BBC One

EN İYİ MİNİ DİZİ

Baby Reindeer - Netflix

Lost Boys And Fairies - BBC One

KAZANAN: Mr Bates Vs The Post Office - ITV1

One Day - Netflix SENARYOLU KOMEDİ KAZANAN: Alma's Not Normal (BBC Two) Brassic (Sky Max) G'Wed (ITV1) Ludwig (BBC One) EN İYİ KADIN OYUNCU Anna Maxwell Martin - Until I Kill You (ITV1) Billie Piper - Scoop (Netflix) Lola Petticrew - Say Nothing (Disney+) KAZANAN: Marisa Abela - Industry (BBC One) Monica Dolan - Mr Bates vs The Post Office (ITV1) Sharon D Clarke - Mr Loverman (BBC One) EN İYİ ERKEK OYUNCU David Tennant - Rivals (Disney+) Gary Oldman - Slow Horses (Apple TV+) KAZANAN: Lennie James - Mr Loverman (BBC One) Martin Freeman - The Responder (BBC One) Richard Gadd - Baby Reindeer (Netflix) Toby Jones - Mr Bates vs The Post Office (ITV1) REKLAM EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU KAZANAN: Jessica Gunning - Baby Reindeer (Netflix) Katherine Parkinson - Rivals (Disney+) Maxine Peake - Say Nothing - (Disney+)

Monica Dolan - Sherwood (BBC One) Nava Mau - Baby Reindeer (Netflix) Sue Johnston - Truelove (Channel 4) EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU KAZANAN: Ariyon Bakare, Mr Loverman (BBC One) Christopher Chung, Slow Horses (Apple TV+) Damian Lewis, Wolf Hall: The Mirror and the Light (BBC One Jonathan Pryce, Slow Horses (Apple TV+) McKinley Belcher III, Eric (Netflix) Sonny Walker, The Gathering (Channel 4) EN İYİ KADIN KOMEDİ PERFORMANSI Anjana Vasan - We Are Lady Parts (Channel 4) Kate O'Flynn - Everyone Else Burns (Channel 4) Lolly Adefope - The Franchise (Sky Comedy) Nicola Coughlan - Big Mood (Channel 4) KAZANAN: Ruth Jones - Gavin & Stacey: The Finale (BBC One) Sophie Willan - Alma's Not Normal (BBC Two) REKLAM EN İYİ ERKEK KOMEDİ PERFORMANSI Bilal Hasna - Extraordinary (Disney+) KAZANAN: Danny Dyer - Mr Bigstuff (Sky Comedy) Dylan Thomas-Smith - G'Wed (ITV2) Nabhaan Rizwan - Kaos – Sister (Netflix) Oliver Savell- Changing Ends (ITV1)