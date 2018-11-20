Bafétimbi Gomis, bu sezonun başında Galatasaray'dan ayrılıp Arabistan profesyonel ligi takımlarından El-Hilâl kulübüne transfer olmuştu. Bafétimbi Gomis Galatasaray'da çıktığı 34 maçta 29 kez fileleri sarsmıştı. Peki, Bafétimbi Gomis kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

BAFETİMBİ GOMİS KİMDİR?

Bafétimbi Gomis, Senegal asıllı Fransız milli futbolcu 6 Ağustos 1985 tarihinde doğdu. 33 yaşındaki futbolcu forvet mevkisinde görev yapmaktadır.

BAFETİMBİ GOMİS BİYOGRAFİSİ

Gomis, profesyonel futbolculuk kariyerine 2004 yılında 19 yaşında iken Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden olan Saint-Étienne'de başladı. Gomis, Saint-Étienne ile 1 sezonu tamamladıktan sonra Saint-Étienne tarafından Gomis'in tecrübe kazanması için başka bir Ligue 1 ekiplerinden olan Troyes'ye yarım sezonluğuna kiralandı. Gomis, Troyes'de kiralık olarak oynadığı süreçte çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti. Gomis, Saint-Étienne'ye döndükten sonra 3,5 sezon daha oynadı. Gomis, Saint-Étienne'de bulunduğu 4,5 sezon boyunca çıktığı 142 maçta 40 gol kaydetti ve bu başarısı Fransa'nın büyük takımlarını vede birçok başka Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Gomis, Saint-Étienne'den 2009 yılında ayrılarak Lyon ile anlaşma imzaladı. Gomis, Lyon forması ile 2009 yılından bu yana çıktığı 178 lig maçında 65 gol kaydetti. Gomis, 2017-18 Süper Lig'de 29 gol atarak, Türkiye Liginde gol kralığı oldu ve böylece Türk futbol tarihinde ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.23 Ağustos 2018 tarihinde Suudi Arabistan Profesyonel Ligi takımlarından El-Hilâl kulübüne transfer olmuştur.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Gomis, Fransa millî futbol takımında forvet olarak görev yapmaktadır. Gomis, millî takım forması ile 2008 yılından bu yana çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti.

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