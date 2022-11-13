Bağcılar'da 15 çift, toplu düğün ile evlendi 0:00 / 0:00

AA

Bağcılar Belediyesince bu yıl 27'ncisi düzenlenen Toplu Düğün Şöleni'nde 15 çift dünya evine girdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Toplu Düğün Şöleni'nin 27'ncisi törenle yapıldı.

Şölenin gerçekleştiği Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı evlenecek çiftlerin yakınlarıyla dolarken, volkan gösterisi ve müzik eşliğinde alana giren gelin ve damatlar yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

Programın açılışında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Aile kurmaya, milletimiz adına yuva olmaya niyet eden 15 genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Hem memleketimiz hem Bağcılarımız hem de kendi yakınları için örnek gösterilecek bir evlilik hayatı sürmelerini Rabb'imden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de evliliğe adım atan çiftlere mutluluklar dileyerek, 27'ncisini düzenledikleri toplu nikah töreninde bugün itibarıyla 1115'inci ailenin kuruluşuna vesile olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Özdemir, temsili olarak iki çiftin nikahını kıydı. Kübra ve Sümeyye Oral kardeşler ise hayatlarını birleştirmek istedikleri damat adaylarıyla evlenmek için aynı günü seçti.

Program sonunda çiftlere, çeyiz olarak mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.