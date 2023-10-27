Haberler Sağlık Bağışıklığı güçlendiren 10 besin!

Bağışıklığı güçlendiren 10 besin! Bağışıklığın güçlendirilerek vücut direncinin artırılması için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Kayım, sonbaharda bağışıklığı güçlendiren 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu Habertürk Giriş: 27.10.2023 - 10:02 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:17 facebook

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Sonbaharda kalabalık ve kapalı mekanlarda virüslerin kolayca bulaşması ve havadaki ani ısı değişiklikleri nedeniyle pek çok kişi, soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere hastalıklarla mücadele ediyor. Bu nedenle bağışıklığın güçlendirilerek vücut direncinin artırılması için sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor.

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Kayım “Vücut direncini artırmada içerdikleri vitamin, mineral ve antioksidan maddelerle bazı besinler daha da ön plana çıkıyor. Hastalıkların arttığı sonbahar döneminde bu gıdaların sıklıkla tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ancak bazı açılardan bu besinleri tüketirken dikkatli olmak gerekir. Yeterli su tüketimi ve fiziksel olarak aktif kalmak da bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden mutlaka günlük yaşam alışkanlıkları arasına eklenmelidir” dedi ve sonbaharda bağışıklığı güçlendiren 10 besini anlattı.