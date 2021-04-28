Bahadır Tatlıöz ve Yener Çevik'ten 'Yan' 0:00 / 0:00

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Söz, müzik ve düzenlemesi Bahadır Tatlıöz'e ait olan 'Yan'ın rap bölümünde ki sözler ise Yener Çevik ve Bahadır Tatlıöz ortak imzası taşıyor. Bambaşka bir müzik tarzını ve aranjeyi dinleyicisine sunarak, yenilikçi projeleriyle dikkat çeken Bahadır Tatlıöz, 'Yan' şarkısında derin bir hikayeyi paylaşarak insanoğlunun farkındalığını kaybetmesine dikkat çekiyor.

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Akla gelmeyecek birliktelik vesilesi ile herkesin tanık olması gereken bir konu 'Yan' klibinde gözler önüne serildi. Bir yanda hayatı maddiyatçı popülist zihniyet ile manasızca tüketenler, diğer yanda yokluğa yenilmeden emek verip üretmeye devam edip hiç vazgeçmeyenler konu alındı.

Bahadır Tatlıöz'ün yönetmen koltuğunda olduğu klipte tüm gerçekliği ile 13 yaşındaki Urfalı Azad Kesik'in bir gününe eşlik edeceksiniz. Urfa'dan İstanbul'a gelip babası ile kağıt toplayan Azad hem geri dönüşüme katkıda bulunuyor hem de okul harçlığını kazanıyor.