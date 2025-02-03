'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bir ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın, 33'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu.

'İşte Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' 33. Bölüm Ön İzlemesi;

Ölümle burun buruna gelen Bahar ve Timur’un birbirlerine içlerini dökmeleri duygu yüklü anlara sahne olurken Gülçiçek’in fenalaşıp bayılması ve ardından Reha Hoca’nın müdahalesi tansiyonun tırmanmasına neden oluyor. İzleyicileri nefes kesen bir bölümün beklediğinin ilk sinyallerini veren ön izleme sahnesinde, doktor Jennifer’ın; "Çok üzgünüm hastayı kaybettiğimiz için" sözleriyle kimi kastettiği ise büyük merak konusu oluyor.