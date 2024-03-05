Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? 4. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Hastanede asistan, evde anne olarak zorlu sınavlar veren Bahar’ın, kızı Umay’la yaptığı konuşmayı konu alan ön izleme sahnesi, Umay’ın annesine destek vermesiyle çok konuşuldu. Ön izleme sahnesinde Umay’ın “Bu gece ilk defa babamın sana yıllarca nasıl hissettirdiğini anladım…” sözleri dikkat çekerken, Demet Evgar ve Alisa Sezen Sever’in oyunculuk performansları da övgü dolu yorumlar aldı. Yıllarca ailesinden hayallerini gizlemek zorunda kalan Bahar’ın, kızı Umay’ın ressam olma isteğinin arkasında durması, Umay’ın da annesi gibi kendi hayallerini gerçekleştirmek için kararlı adımlarla ilerleyeceğinin ipuçlarını verdi.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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İşte Bahar’ın 4. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” yarın saat 20.00’de Show TV’de!