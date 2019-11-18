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Bahçede maç izleyenlere ateş açtılar: 4 ölü, 6 yaralı

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ABD'nin Fresno kentinde maç izlemek için arkadaşlarının arka bahçesinde toplanan bir gruba, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Polis saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

abd silahlı saldırı

ABD'nin Fresno kentinde Pazar günü düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Polis, futbol karşılaşması izlemek için arkadaşlarının arka bahçesinde toplanan gruba, kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığını duyurdu.

Polis Şefi Yardımcısı Michael Reid, partiye katılanların aile üyeleri ve yakın arkadaşlardan oluştuğunu söyledi.

Olayla ilgili olarak Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'nun (ATF) soruşturma başlattığı kaydedildi.

Polis, Pazar günü 20'li yaşlarda bir gencin daha, ayrı bir silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

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