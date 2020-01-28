Bahçeli'den geçmiş olsun mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da meydana gelen deprem hakkında, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Yüce Allah’tan aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü felaket ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Manisa depremi hakkında geçmiş olsun dileklerini iletti. Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi henüz sıcaklığını muhafaza ederken bugün Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki yeni bir deprem milletimizi ve yöre insanımızı haklı olarak kaygılandırmıştır. Deprem sarsıntısının İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere pek çok il ve ilçemizde hissedilmesi vatandaşlarımızı telaşa sürüklemiştir. İlk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybıyla birlikte yaralanma vakasının olmayışı başlıca tesellimizdir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, Yüce Allah’tan aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü felaket ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum. Ayrıca Elazığ ve Malatya’da hayatlarını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum."