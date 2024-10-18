Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı" | Son dakika haberleri

        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"

        Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, önceki gün Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 380 kilometrelik bölümündeki segmentlerin 2020-2024 arasında kırılarak döngüsünü tamamlamış olduğunu belirterek, "Aynı segmentlerde tekrar deprem olması için daha 400-500 seneye ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanlardan "Doğu Anadolu Fay Zonu" açıklaması: "Döngü tamamlandı"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'da iki gün önce 5.9'luk deprem bölgede korku ve paniğe neden oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılmaya devam ederken meydana gelen son deprem daha büyük depremleri tetikler mi? sorularını gündeme getirdi.

        Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer'den rahatlatan bir açıklama geldi.

        Sümer, yaptığı yazılı açıklamada Malatya'nın Kale ilçesi merkezli depremin yanal atımlı bir düzlem üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

        REKLAM

        Yaklaşık 30 kilometrelik fayın kırıldığını kaydeden Sümer, "Böylelikle Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminde kırılan parçası ile 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kırılan parçası arasında kalan, kırılmasını beklediğimiz ve kırılmayan parçası da kırılmış oldu. Yani Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 380 kilometrelik bölümündeki segmentleri 2020-2024 arasında kırılarak en azından döngüsünü tamamlamış oldu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

        "AYNI SEGMENTLERDE TEKRAR DEPREM OLMASI İÇİN DAHA 400-500 SENEYE İHTİYAÇ VAR"

        Doç. Dr. Ökmen Sümer, depremin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta olan ilk depreme benzer şekilde öncü depremle geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "15 Ekim 2024'de 5,9'luk bu ana şoktan yaklaşık 30 saat önce Doğanyol'un yaklaşık 5 kilometre kuzeydoğusunda aynı mekanizmaya sahip 4,4'lük bir öncü deprem gerçekleşti. Bu bilimsel veriler çok önemli, çünkü biz Doğu Anadolu Fay Sisteminin davranışını bu verilerle çok daha iyi anlayabiliyoruz. En azından bu son depremde can kaybı yaşamadan bu fay sistemi içinde, güneyde Kırıkhan'dan kuzeyde Sivrice'ye kadar olan parçalarda deprem döngüsünü bitirdi. Aynı segmentlerde tekrar deprem olması için daha 400-500 seneye ihtiyaç var. Sadece bu deprem özelinde, kalan bazı ufak parçaların da önümüzdeki dönemde 4-5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabilir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Malatya
        #Deprem
        #Fay
        #Doğu Anadolu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        MİT'ten siber casusluk operasyonu! 20 tutuklu
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        İşte Sinvar'ın vurulduğu yer
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Sinvar'ın ölümünün yankıları
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        Galatasaray'da kapıdaki tehlike!
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        7 bin TL üzeri ödemelere banka şartı Resmi Gazete'de
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan ‘çözüm süreci’ açıklaması
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Arda ve Kenan, Golden Boy finalisti!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Dolunay geceyi aydınlattı!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Semih'e Avrupa'dan iki dev talip!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Bir işçi ölümü daha... Rampa faciası!
        Takipçi sayısını katladı
        Takipçi sayısını katladı
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Terörist kategorisinde ödül tarifesi değişti!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Eski eşe nitelikli cinsel saldırıda takdir indirimi!
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        Dünyanın en garip Guinness Dünya Rekorları
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        4 noktada orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        MEB'den tüm okullara genelge
        MEB'den tüm okullara genelge
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite
        Paris'in 'süper gücü' Hiperaktivite