        Bahçelievler'de genç kadın otel odasında ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Bahçelievler'de genç kadın otel odasında ölü bulundu

        İstanbul Bahçelievler'de bir otelde konaklayan 28 yaşındaki Yonca Kölge'nin odada bıçaklanmış halde cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 07:07
        Genç kadın otel odasında ölü bulundu
        Olay, dün saat 19.25 sıralarında Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. (30) ile Yonca Kölge (28) resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

        OTEL ODASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Diğer yandan Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti.

        DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında genç kadının cansız bedenini buldu.

        CİNAYET ŞÜPHESİ

        Yonca Kölge'nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin vücudunda bıçak yarası tespit etti.

        Cinayet ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından, kadının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B'nin "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

        Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan değil dehşet!

        İstanbul'da, yeni nesil çetelere adam bulmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. "Tetik işleriniz yapılır, bel altı bel üstü mekan kurşunlanır" diye sosyal medyada verilen ilanları takibe alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. ...
        #istanbul
        #Bahçelievler
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Trump kimleri görevden aldı?
        Trump kimleri görevden aldı?
        APP plakalarda denetim başladı
        APP plakalarda denetim başladı
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası