Bahçelievler'de genç kadın otel odasında ölü bulundu

Olay, dün saat 19.25 sıralarında Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. (30) ile Yonca Kölge (28) resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

OTEL ODASINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diğer yandan Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında genç kadının cansız bedenini buldu.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Yonca Kölge'nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin vücudunda bıçak yarası tespit etti.

Cinayet ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından, kadının cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B'nin "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.