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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji, NINERS Chemnitz'e konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Bahçeşehir Koleji, NINERS Chemnitz'e konuk oluyor

        Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:05 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:17
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        Bahçeşehir, finalde avantaj peşinde!
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        FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, yarın deplasmanda Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz ile karşılaşacak.

        Almanya'nın Chemnitz şehrinde yapılacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.

        Müsabakanın rövanşı, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

        Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti.

        NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.

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