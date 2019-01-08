Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD’nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG’ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dâhil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.





Bakan Akar, konuk heyete Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere karşı mücadele ettiğinin altını çizdi.



"TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PYD BİR BÖLGEDEN ÇEKİLMELİDİR"

Akar, terörle mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği ve Türkiye’nin; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı.







Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu kapsamda ABD'li heyete şu mesajları vermiş oldu...

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere karşı mücadele ettiği,

- Bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu,

- Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği,

- Türkiye’nin; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu...

AMERİKA'DAN DUNFOR'DUN ANKARA TEMASLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşmesinde Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin koordinasyon konularının ele alındığı bildirildi.

Orgeneral Dunford'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder, Dunford'un Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a eşlik etmek üzere Ankara'da bulunduğunu söyledi.

Dunford'un ziyaret kapsamında Bakan Akar'ın yanı sıra mevkidaşı Orgeneral Güler'le bir araya geldiğini belirten Ryder, "Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmelerinde, Suriye'deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı." ifadelerini kullandı.

Joseph Dunford'un Türkiye'nin güvenliğine olan bağlılığını yinelediğini kaydeden Albay Ryder, toplantıda Türkiye ve ABD'nin terörle mücadele konusundaki iş birliğinin de ele alındığına dikkati çekti.

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