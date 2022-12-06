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Bakan Bilgin asgari ücretli çalışan oranını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli çalışan oranının yüzde 37 düzeyinde olduğunu belirterek, "Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, reel ücretler de yeniden ayarlanıyor. Dolayısıyla ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikasını izlediğimizi belirtmek isterim" dedi.

Bakan Bilgin asgari ücretli çalışan oranını açıkladı
AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, geçen yıl uygulanan asgari ücret politikasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Asgari ücret temel ücret oldu diye bir eleştiri var. Bu bilgisizliğe dayanan bir eleştiri. Asgari ücretli oranı şu anda yüzde 37. Asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretler de yeniden ayarlanıyor. Dolayısıyla ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikasını izlediğimizi belirtmek isterim" dedi.

İşçi ve işverenler arasındaki işbirliğinin Türkiye'nin demokratikleşmesiyle paralel seyreden bir durum olduğuna işaret eden Bilgin, Türkiye demoratikleştikçe özgür sendikacılık, özgür sendikal mücadelesi, emek mücadelesi, işçi ve işveren arasındaki barışın gerçek temelleri üzerine kurulabileceğini vurguladı.

Bakan Bilgin, işçi ve işveren sendikalarını birlikte ele almak gerektiğini de ifade ederek, "İşverenler TİSK'i kurduğu zaman, onların karşısında üretim sürecinin diğer vazgeçilmezi emeği görüyoruz. TÜRK-İŞ var. HAK-İŞ var, DİSK var. İşçi ve işveren sendikaları günümüzün kurumsal işletme yapısı içerisinde fevkalade önemli bir barışı tesis eden kurumlardır. Nedir bu barış? Sosyal barış. Sosyal barış, bir mücadelenin sonunda inşa edilir. Dolayısıyla sosyal barışı inşa eden bir taraf olarak TİSK'i, diğer taraf olarak da emeği yani işçi sendikalarımızı eşit eksende görüyoruz" dedi.

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