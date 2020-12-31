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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Şeffaf ve öngörülebilir politiklarla bu süreçten güçlenerek çıkılacağını vurgulayan Bakan Elvan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yakın tarihimizin en büyük küresel sağlık krizini tecrübe ettiğimiz bir yıl olan 2020'yi geride bırakıyoruz

Tüm dünyada salgının oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle ekonomik aktivitelerin zayıfladığı ve finansal piyasalarda belirsiliklerin arttığı bir döneme şahit oluyoruz

Salgın sonrası dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir ülke olma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla hayata geçirerek uluslararası normlara uygun, şeffaf ve öngörülebilir politiklarla bu süreçten güçlenerek çıkacağız

Yeni yılın, önemli başarılara imza attığımız bir yıl olmasını temenni ediyor; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum"