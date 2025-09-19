Habertürk
        Haberler Dünya Bakan Fidan Sırbistan Devlet Bakanı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Sırbistan Devlet Bakanı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 22:00 Güncelleme: 19.09.2025 - 22:00
        Bakan Fidan Sırbistan Devlet Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ile Ankara'da bir araya geldi.

        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Devlet Bakanlığı görevinin yanı sıra Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanlığını da yürüten Zukorlic ile başkentte görüştü.

