Bakan Koca duyurdu: Koronavirüs vaka sayısı AÇIKLANDI mı? Sağlık Bakanlığı ile 2 Ağustos 2022 Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte güncel koronavirüs vaka, vefat sayısı son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili." açıklamaları ve artan vaka sayıları ile gündeme gelen Koronavirüs tablosu belli oldu. Vaka, test ve vefat sayısının yer aldığı güncel tablodaki verileri haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte güncel Koronavirüs vaka sayısı...

2 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Koronavirüs tablosunda son durum, vaka sayısında yaşanan artış sonrası gündemde yer almaya devam ediyor. Salgın dünyanın heryerinde yeniden kendisini gösterirken, Türkiye'de haftalık covid-19 tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr internet adresinden paylaştığı 18 -24 Temmuz 2022 tarihli korona virüs tablosuna göre vaka sayısı 365 bin 424 oldu. 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. En son 11 - 17 Temmuz tarihli yayınlanan tabloda vaka sayısı 226 bin 532 olmuştu.



KORONAVİRÜS VAKA SAYISI NE KADAR OLDU?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365 bin 424 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken, 265 bin 962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 341 oldu.

26 Temmuz korona vaka sayısı henüz açıklanmadı. Güncel verilerin ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

KORONA VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı, 11-17 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan Kovid-19 tablosunu açıkladı. Haftalık can kaybı 96 olurken, 226 bin 532 yeni vaka belirlendi. 124 bin 732 kişi ise iyileşti. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı 32 bin 362 oldu. Toplam vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71 kişi olurken, toplam vefat sayısı 99 bin 184 kişi oldu.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR!

Şu dönem, günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde 100 binleri geçen vakaların görüldüğünü ifade eden Koca, "Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.

BAKAN KOCA AÇIKLADI!

Bakan Koca geçtiğimiz günlerde koronavirüs vakaları hakkında açıklamalarda bulundu. Vatandaşların bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsediklerini vurgulayan Koca, "Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. TURKOVAC tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim." ifadelerine yer verdi.