Bakan Kurum, 'İklim Kanunu' için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Halkbank Gençİz Zirvesi'nde 'Sürdürülebilirlik' sunumu gerçekleştirdi. Bakan Kurum, “İklim kanunu, tüm bu hedeflerimize, stratejimize destek olacak ve hukuki bir zemin sağlayıp güçlendirmiş olacak kanunumuzu inşallah Gazi Meclisimizde 2025'in ilk çeyreğinde çıkarmayı hedefliyoruz. 2053 yılına kadar enerji sektöründe bu kanun kapsamında ortaya koymuş olduğumuz hedefler kapsamında, yenilenebilir enerji payını birincil enerjide yüzde 50'ye, nükleer enerji payını da yüzde 29'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"KULLAN-AT DEĞİL; KULLAN-DÖNÜŞTÜR"

Bakan Kurum, “Akdeniz havzasında yer alan ülkemiz aslında iklim değişikliğinde en çok etkilenen ülkelerin başında yer alıyor. Burada her yıl bin 500'e yakın afet yaşıyoruz. Seller, yangınlar, heyelanlar. Ve bu yaşadığımız afetlere baktığımızda afetlerin sayısının, sıklığının şiddetinin de her geçen gün arttığına şahitlik ediyoruz. Sanayide yeşil dönüşüm dediğimiz sürdürülebilir üretimi artık bir tüketim çılgınlığı çerçevesinde değil de üretimi, ham maddelerinin sınırsız olmadığı bilinciyle anlayışıyla kullanarak yapmak durumundayız. İstiyoruz ki; daha yaşanabilir, çevresiyle, doğasıyla, oradaki tabiatıyla, biyoçeşitliliğiyle daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için artık çevremizi doğamızı korumanın bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlatıyoruz. Yani kullan-at değil; kullan-dönüştür. Bu çok çok önemli. Her şey için söylüyorum geri dönüştürülebilecek her materyalin çöp değil, bir enerji kaynağı olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu farkındalığı oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bakanlık olarak biz de aynı bilinç ve farklılıkla hareket etmeye çalışıyoruz. İklim elçilerimiz, 208 üniversitemizde, Türkiye'deki tüm üniversitelerde iklim elçilerimiz var, onlarla birlikte çalışıyoruz. Onlarla birlikte projeler yapıyoruz. İklim elçilerimiz, iklim değişikliği politikalarına katkısı sunuyor. Ve iklim değişikliği ile mücadelede hem yerelde hem dünyada bu mücadeleyi ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.