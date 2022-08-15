'İyi niyetlerinden şüphe ediyorum' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son dönemde siyasetin önemli tartışma konularından birisi haline gelen Kur Korumalı Mevduat ürünüyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır" ifadelerini kullandı.

Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’inin döviz yerine bu yatırım aracını tercih ettiğini belirten Bakan Nebati şöyle devam etti:

"Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."

.