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Bakan Selçuk, işgücünün mesleki nitelik ve tecrübesini artırmaya yönelik Aktif İşgücü Programlarına da değindi. 2020 yılında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına 336 bin kişinin katıldığının bilgisini paylaşan Selçuk, 87 bin kişinin Mesleki Eğitim Kursları ile meslek edindiğini ifade etti.

Selçuk, “2020 yılında 219 bin kadın; 201 bin genç aktif işgücü programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan %51,7’si kadınlardan oluşuyor.” diye konuştu.

“İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZLE İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZLA İŞVERENLERİMİZ ARASINDA KÖPRÜ KURDUK"

Pandemi sürecinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti ile de iş arayan vatandaşlara ve işverenlere destek verilmeye devam edildiğini vurgulayan Selçuk; “2020 yılında 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşımızla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yaparak vatandaşlarımızın iş bulmalarına, kendilerine uygun kurs ve programlara katılmalarına ve doğru mesleği seçmelerine yardımcı olduk. Bununla birlikte 379 bin işverenimize ziyaret gerçekleştirdik.” dedi.