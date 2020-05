Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir TV programında yaptığı açıklamada, okulların açılış tarihine ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Bazı illerde vaka sayısının az olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, söz konusu illerde okulların erken açılabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk, daha önce de yaptığı açıklamada her şey yolunda giderse 1 Haziran 2020 tarihinde okulların açılabileceğini belirtmişti.

TELAFİ DERSLERİ NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, "Diğer taraftan öğrencilerimizin ve velilerimizin bu zorlu süreçte sürekli yanlarında olmak için psiko-sosyal desteklerimiz de birer birer devreye giriyor. Bu kapsamda daha önce öğrencilerimiz ve velilerimiz için salgının yarattığı kaygıyı azaltmaya yardımcı olmak için ayrı ayrı kılavuzlar yayınladık. Ayrıca 81 ilde özel eğitim ve rehberlik hizmetleri bilgilendirme hattı çağrı merkezi kurarak özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerimiz telefonla destek oluyorlar. İki gün önce özelim eğitimdeyim adlı mobil uygulamayı paylaştık. Bu uygulama dünya ölçeğinde standartlara sahip. Her bir öğrencimizin eğitimi bizim için çok önemli" diye konuştu.

Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleri hakkında da bilgi veren Selçuk, "MEB olarak telafi eğitimlerinin sürecini planladık. İnternet tabanlı EBA eğitimi, televizyon eğitimi ve yüz yüze yapılacak eğitim bir bütündür. Bunların her biri öğrencilerimizin öğrenme ortamından uzaklaşmamasına yardımcı oluyor" açıklamasında bulundu.

SINIFTA KALMA OLMAYACAK

Bakan Selçuk, öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesinde uygulanacak sistemin sorulması üzerine, "Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak ve öğrencilerimiz not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemin notları geçerli. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler, diyelim ki bir zayıf not olması durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler." dedi.