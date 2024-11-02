Bakan Şimşek'ten S&P açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Şimşek, "S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz" dedi.

S&P kredi notumuzu B+’dan BB-’ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.



Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 2, 2024

Bakan Şimşek, not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon sürecinin etkili olduğunu belirterek, "Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

REKLAM Gelecekte olumlu gelişmelerin süreceğini de bildiren Bakan Şimşek, "Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor" açıklamasında bulundu. 1 YILDA 2'NCİ NOT ARTIRIMI Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notunu bu yıl ikinci kez artırdı. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun B+’dan BB-‘ye yükseltildiği kaydedildi. Ülke görünümü ise pozitiften durağana çekildi. S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı Haberi Görüntüle Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings ve Moody's de geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişlerdi.