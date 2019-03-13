Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 45’inci Olağan Genel Kurulu'nda "Otonom araçlara özel komite kurduk" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;



- Üretimde düşük teknolojiden orta ve üst düzey teknoloji üretimine geçtik



- 16 yılda düşük teknoloji ürün ihracatı yüzde 50'den yüzde 33'e düştü



- Hedefimizi yüksek teknolojiye geçişi doğru bir şekilde sağlamak



- Kamu ve yenilikçi özel sektör bu bağlamda önem taşıyor



- Türkiye otomotiv sanayinin katkısı ile güçlü bir üretim ekosistemi yarattı



- Geçtiğimiz yıl otomotiv ihracatı 32 milyar doları yakaladı



- Geçen yıl otomotiv sektörü 13 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi, bu rakam cari açığı azaltmada önemli rol oynadı



- Otomotiv sanayisi Ar-Ge yatırımlarını artırmalı ve gelecek teknolojilere kendilerini hazırlamalı



- Otonom araçlar alt komitesi kuruldu sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda



- Otomotiv sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyoruz



- Otomotiv sektörünün paydaşları ile bir araya geliyoruz



- Elektrikli araçlara doğru bir eğilim var, bu değişime herkes uyum sağlamalı ve fırsatları kaçırmamalıyız



- En büyük hedefimiz yerli otomobili üretmek



- Bu projede Türkiye'nin yetkinliğini kullanarak bir dünya devi yaratmak istiyoruz



- Sadece bir firma ile bu atılımları yapmak zor



- Esenler Belediyesine ait arazide bir akıllı şehir kurmak istiyoruz



- Burada bir test merkezi kuracağız dünyanın büyük firmalarının testlerini bu alanda yapmasını arzuluyoruz



- Kamuda yerli malı alımını teşvik edeceğiz



- Büyük ölçekli yerli üretim üsleri oluşturmayı hedefliyoruz



- Göreve geldiğimden beri en çok yerli otomobil CEO'su Gürcan Karakaş ile görüştüm



