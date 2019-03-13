Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 45’inci Olağan Genel Kurulu'nda "Otonom araçlara özel komite kurduk" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;
- Üretimde düşük teknolojiden orta ve üst düzey teknoloji üretimine geçtik
- 16 yılda düşük teknoloji ürün ihracatı yüzde 50'den yüzde 33'e düştü
- Hedefimizi yüksek teknolojiye geçişi doğru bir şekilde sağlamak
- Kamu ve yenilikçi özel sektör bu bağlamda önem taşıyor
- Türkiye otomotiv sanayinin katkısı ile güçlü bir üretim ekosistemi yarattı
- Geçtiğimiz yıl otomotiv ihracatı 32 milyar doları yakaladı
- Geçen yıl otomotiv sektörü 13 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi, bu rakam cari açığı azaltmada önemli rol oynadı
- Otomotiv sanayisi Ar-Ge yatırımlarını artırmalı ve gelecek teknolojilere kendilerini hazırlamalı
- Otonom araçlar alt komitesi kuruldu sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda
- Otomotiv sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyoruz
- Otomotiv sektörünün paydaşları ile bir araya geliyoruz
- Elektrikli araçlara doğru bir eğilim var, bu değişime herkes uyum sağlamalı ve fırsatları kaçırmamalıyız
- En büyük hedefimiz yerli otomobili üretmek
- Bu projede Türkiye'nin yetkinliğini kullanarak bir dünya devi yaratmak istiyoruz
- Sadece bir firma ile bu atılımları yapmak zor
- Esenler Belediyesine ait arazide bir akıllı şehir kurmak istiyoruz
- Burada bir test merkezi kuracağız dünyanın büyük firmalarının testlerini bu alanda yapmasını arzuluyoruz
- Kamuda yerli malı alımını teşvik edeceğiz
- Büyük ölçekli yerli üretim üsleri oluşturmayı hedefliyoruz
- Göreve geldiğimden beri en çok yerli otomobil CEO'su Gürcan Karakaş ile görüştüm
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