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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir programı kapsamında AKO Grup bünyesinde 4 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Petlas fabrikasını ziyaret etti.

Petlas fabrikasına gelişinde AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Özcan tarafından karşılanan Bakan Varank, fabrikanın lastik imalat birimlerinde incelemelerde bulunarak üretim aşamaları ve özellikle askeri lastiklerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Mustafa Varank’a, özellikle SİHA ve İHA, F-16 lastikleriyle askeri araçlara yönelik üretimi yerli ve milli olarak gerçekleştirilen stratejik öneme sahip ürünler hakkında sunum yapıldı. Fabrikanın ihracatı ve yatırım planlarına ilişkin bilgi ve hedefleri takdirle karşılayan Bakan Varank, fabrikanın üretim alanında çalışanlarla sohbet etti.

Ziyareti sırasında kendisine eşlik eden AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan’a ülke sanayiine yönelik sürekli ve kararlı yatırımları nedeniyle teşekkür eden Bakan Varank, Petlas fabrikasının bölgede ve ülkemizde örnek gösterilecek nitelikte tek çatı altındaki en büyük yatırımlardan olduğuna dikkat çekti. Bakan Mustafa Varank, ülkemiz ve dünya pazarlarına yönelik bu tür yatırımların önemli olduğunu, yerli ve milli Ar-Ge ile gerçekleştirilmesinin ise çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ise, kendisinden üretimin, yeni yatırımların ve istihdamın artırılarak sürdürülmesi talebinde bulunan Bakan Varank'a cevaben, "Yaptığımız yatırımları yalnızca ticari karşılık için değil ülkemizin, milletimizin gelişmesine katkı için yapma gayretindeyiz, devletimizin desteği ile daha fazla istihdam ve yatırıma devam edeceğiz. Sayın Bakanımıza ziyaretleri ve değerli destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grup),2005 yılında satın aldığı Petlas bünyesinde bugüne dek 5 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Petlas, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 2020 verilerine göre, Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu sıralamasında 82’inci sırada yer alıyor. Türkiye genelinde bine yakın bayi ile hizmet veren şirketin ihracatı ise, 2005 yılından bu yana yaklaşık 8 kat artışla, 200 milyon dolar mertebesine yaklaşmış durumda. Petlas'ın, 2021 yılında ihracatını yüzde 25’e varan oranda artırmayı ve çeyrek milyar dolar bandına çekmeyi hedeflediği kaydedildi