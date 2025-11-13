Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Bakan Yerlikaya Mısırlı mevkidaşıyla görüştü: Gazze, organize suçlar ve düzensiz göç ele alındı | Dış Haberler

        Bakan Yerlikaya Mısırlı mevkidaşıyla görüştü: Gazze, organize suçlar ve düzensiz göç ele alındı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik'in konuğu olarak Mısır başkenti Kahire'ye gitti. Yerlikaya, ikili görüşmede başta Gazze olmak üzere organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göç gibi konuların ele alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 17:26 Güncelleme: 13.11.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir görüşme gerçekleştirdi.

        Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

        "Mısır Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Mahmud Tevfik ile bir araya geldik. Sayın Bakan ve heyetlerimizle verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

        Başta insani yardımların daha hızlı Gazze’ye ulaştırılması olmak üzere;

        Birimlerimiz arasında;

        • Organize suçlar,
        • Uyuşturucu,
        • Siber suçlar,
        • Düzensiz göç ile mücadele,
        • Afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında iş birliği konularını ele aldık.

        Sayın Bakan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        Olaylı derbi için 4 yıl 6 ay hapis talebi!
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        AB'den Google'a 'arama sonuçlarında sıralama' soruşturması
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor