Bakan Yerlikaya Mısırlı mevkidaşıyla görüştü: Gazze, organize suçlar ve düzensiz göç ele alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Mısır Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Mahmud Tevfik ile bir araya geldik. Sayın Bakan ve heyetlerimizle verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Başta insani yardımların daha hızlı Gazze’ye ulaştırılması olmak üzere;

Birimlerimiz arasında;

Organize suçlar,

Uyuşturucu,

Siber suçlar,

Düzensiz göç ile mücadele,

Afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında iş birliği konularını ele aldık.

Sayın Bakan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."