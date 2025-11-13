Bakan Yerlikaya Mısırlı mevkidaşıyla görüştü: Gazze, organize suçlar ve düzensiz göç ele alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik'in konuğu olarak Mısır başkenti Kahire'ye gitti. Yerlikaya, ikili görüşmede başta Gazze olmak üzere organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göç gibi konuların ele alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir görüşme gerçekleştirdi.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"Mısır Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Mahmud Tevfik ile bir araya geldik. Sayın Bakan ve heyetlerimizle verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
Başta insani yardımların daha hızlı Gazze’ye ulaştırılması olmak üzere;
Birimlerimiz arasında;
Sayın Bakan’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."