Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikMemurMemurlar toplu sözleşme öncesi ek zam istiyor
ABONE OL

Memurlar toplu sözleşme öncesi ek zam istiyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret etti. Sendikacılar, memur maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu belirterek ek zam talebinde bulundu

Memurlar toplu sözleşme öncesi ek zam istiyor
HABERTURK.COM

Ocak ayında memurlara yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Bunun 3 puanı toplu sözleşmeden, 4.36 puanı ise enflasyon farkından kaynaklanıyor.

KESK ve Kamu-Sen’den gelen memur maaş artışının yetersiz olduğuna yönelik açıklamaların ardından Memur-Sen de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret ederek ek zam talebinde bulundu. Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü ifade ederek seyyanen zam talep ettiklerini belirtti.

Yalçın, “Açıklanan yüzde 14.6’lık bir enflasyon söz konusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19’u gördü. Vergilere bakıyoruz yüzde 9.21 arttı. Asgari ücret ise yüzde 21.56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz” dedi.

“KAMUDA İSTİHDAM MODELİ KADROLU OLMALI”

Görüşmede kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi. Yalçın, kamuda sözleşmeliliğin son bulması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20’yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmelilik son bulmalı, kamuda istihdam modeli ‘kadrolu’ olmalıdır.”

“EK ÖDEMELERDEKİ BELİRSİZLİK GİDERİLMELİ”

Yalçın, Bakan Elvan’a sağlık çalışanlarının taleplerini de iletti. Sağlık çalışanlarının can siparane bir şekilde sahada mücadele ettiklerini ifade eden Yalçın, “Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hala yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Pandeminin işsizlik fonuna faturası belli oldu
SOSYAL GÜVENLİKİşsizlik fonunu virüs yedi
Bakan Selçuk: Ocak ayı içinde 3 binin üzerinde sosyal atama yapacağız
SOSYAL GÜVENLİK3 binin üzerinde sosyal atama yapılacak
Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı personel alımı ne zaman? Kamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı başvuru şar
SOSYAL GÜVENLİKKamu İhale Kurumu Uzman Yardımcılığı personel alımı ...
Son dakika işsizlik rakamları! İş bulma ümidi olmayanlar artıyor
SOSYAL GÜVENLİKÜmitsizler ordusu
Emzirme ve cenaze ödeneği ne kadar oldu? Son dakika haberleri
SOSYAL GÜVENLİKYeni prim ve ödenekler belli oldu
Bakan Selçuk: “Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarları arttırdık”
SOSYAL GÜVENLİKSosyal yardım miktarları artırıldı
SON DAKİKA: Taşeron işçilere zorunlu emeklilik!
SOSYAL GÜVENLİKZorunlu emeklilik isyanı
İşten çıkan için kıdem tazminatı! Son dakika Yargıtay kararı
SOSYAL GÜVENLİKİşçi işveren davaları patlayacak
Bakan Selçuk: Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
SOSYAL GÜVENLİKNakdi ücret desteği ödemeleri başladı
SON DAKİKA! Evde bakım maaşı ve engelli maaşına zam geldi! 2021 Evde bakım maaş zammı
SOSYAL GÜVENLİKEvde bakım maaşı zamlandı