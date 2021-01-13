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Ocak ayında memurlara yüzde 7.36 oranında zam yapılacak. Bunun 3 puanı toplu sözleşmeden, 4.36 puanı ise enflasyon farkından kaynaklanıyor.

KESK ve Kamu-Sen’den gelen memur maaş artışının yetersiz olduğuna yönelik açıklamaların ardından Memur-Sen de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret ederek ek zam talebinde bulundu. Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü ifade ederek seyyanen zam talep ettiklerini belirtti.

Yalçın, “Açıklanan yüzde 14.6’lık bir enflasyon söz konusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19’u gördü. Vergilere bakıyoruz yüzde 9.21 arttı. Asgari ücret ise yüzde 21.56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz” dedi.

“KAMUDA İSTİHDAM MODELİ KADROLU OLMALI”

Görüşmede kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi. Yalçın, kamuda sözleşmeliliğin son bulması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20’yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmelilik son bulmalı, kamuda istihdam modeli ‘kadrolu’ olmalıdır.”

“EK ÖDEMELERDEKİ BELİRSİZLİK GİDERİLMELİ”

Yalçın, Bakan Elvan’a sağlık çalışanlarının taleplerini de iletti. Sağlık çalışanlarının can siparane bir şekilde sahada mücadele ettiklerini ifade eden Yalçın, “Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hala yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli” diye konuştu.