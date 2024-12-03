Balıkesir'de engelleri kaldıran dostluk maçı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı ile ünlü oyuncular ile Süper Lig'de mücadele eden tekerlekli basketbol takımı oyuncularını bir araya getirdi.

Ünlü oyuncular Şahin Irmak, Burcu Kirman, Ceren Taşçı, Bülent Şakrak, İpek Erdem ve Hakan Bilgin, hayatlarında ilk kez tekerlekli sandalyeye oturarak parkeye çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da ünlüler takımında yer alarak, sporcular ile karşı karşıya geldi. Bülent Şakrak öncülüğündeki ünlüler ekibi tekerlekli sandalye üzerinde durmakta zorlanırken, tekerlekli basketbol takımı arka arkaya sayılar attı. Bülent Şakrak'ın rakip oyuncunun sandalyesini tutarak ilerlemesi izleyenleri güldürürken, ünlüler takımının en çok sayı atan oyuncusu Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın oldu. Maç sonrası Başkan Akın, tüm oyunculara ve etkinliğe katılanlara baklava ikram etti.

ŞAHİN IRMAK'A İLGİ YOĞUN OLDU

Balıkesirlilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Şahin Irmak, maç öncesi, "Çok mutluyuz burada olmaktan. Spor aktivitesi ile burada olmak daha da güzel. Maçta iddiamız yok, bizi ezer geçerler diye düşünüyorum" dedi.

Burcu Kirman ise, "İlk defa böyle bir deneyimim olacak. Engelli arkadaşlarımızdan öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum" dedi.

Oyuncu Ceren Taşçı, "Ben basketbolu bile en son ortaokulda oynamıştım. Ülkece farkındalığımızın artması adına çok güzel bir etkinlik. Engellilere öncelik vererek bir yaşam sürülmesi gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.