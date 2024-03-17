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        Balıkesirspor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor geçen hafta Siirt Özel İdarespor deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde sonuncu Sultanbeyli Belediyespor'la yenişemedi: 1-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:14
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        Balıkesirspor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor geçen hafta Siirt Özel İdarespor deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde sonuncu Sultanbeyli Belediyespor'la yenişemedi: 1-1. Balıkesir Atatürk Stadı'nda konuk ekibin 10'uncu dakikada Enes'le bulduğu gole kırmızı-beyazlılar, 47'nci dakikada Koray'la yanıt verdi. Bu skorla Balıkesirspor puanını 28, Sultanbeyli ise 16 yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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