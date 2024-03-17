Balıkesirspor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor geçen hafta Siirt Özel İdarespor deplasmanındaki galibiyetin ardından evinde sonuncu Sultanbeyli Belediyespor'la yenişemedi: 1-1. Balıkesir Atatürk Stadı'nda konuk ekibin 10'uncu dakikada Enes'le bulduğu gole kırmızı-beyazlılar, 47'nci dakikada Koray'la yanıt verdi. Bu skorla Balıkesirspor puanını 28, Sultanbeyli ise 16 yaptı.

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