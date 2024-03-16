Stat:Bandırma17 Eylül
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Seyfettin Ünal, Serdar Soydan
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk.46 Mustafa Çeçenoğlu), Emirhan Aydoğan (Dk. 82 Sergen Piçinciol), Doğan Can Davas (Dk. 69 Levent Ayçiçek), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 69 Soukou)
Eyüpspor: Muhammet Birkan Tetik, Claro, Robin Yalçın, Regattin (Dk. 89 Seslar), Fredy (Dk. 64 Saiz), Ömer Bayram, Recep Niyaz (Dk. 76 Bruno), Taşkın İlter, Thuram, Ampem (Dk. 64 Sinan Gümüş), Melih Kabasakal (Dk. 76 Murat Uçar)
Goller: Dk. 17 Thuram, Dk. 90+2 Mexer (kendi kalesine), Dk. 90+6 Bruno (Eyüpspor), Dk. 54 Doğan Can Davas, Dk. 72 Melih Kabasakal (kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Saiz (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Emirhan Aydoğan, Dk. 63 Mexer (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 55 Recep Niyaz, Dk. 84 Robin Yalçın (Eyüpspor)
BALIKESİR
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