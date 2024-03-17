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        Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi

        Bandırmaspor'da Eyüpspor yenilgisinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:55
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        Bandırmaspor'da Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi
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        Bandırmaspor'da Eyüpspor yenilgisinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

        1'inci Lig'in 27'nci haftasında sahasında Eyüpspor'la karşılaşan Bandırmaspor, 72'nci dakikasına kadar 2-0 önde olduğu maçta, uzatmalarda yediği golle rakibine 3-2 mağlup oldu. Alınan yenilginin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından 'Teşekkürler' başlıklı yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

        "Uzatma dakikalarında kaybettiğimiz Eyüpspor maçı sonrasında Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ve ekibiyle yaptığımız toplantıda, takımımızın play-off hedefine yeniden odaklanması için bir enerjiye ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Sayın Eroğlu ve ekibi de yönetim kurulumuza gereken hamleleri yapmak adına yardımcı olarak vedaya hazır olduklarını iletti. Kendilerini anlayışla karşılıyor, hizmetleri için teşekkür ediyoruz.Bandırmaspor için her şey yeniden başlıyor ve vazgeçmeden mücadeleye devam ediyoruz."

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