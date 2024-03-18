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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. 'Evlatlarımız şehit düşmesinler, bu ülkenin çocukları, bu ülkenin evlatları, huzur içinde yaşasınlar, güven içerisinde yaşasınlar' diye silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin neye ihtiyacı varsa onu yerli ve milli olarak geliştirmek ve üretmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 21:19 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:19
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı:
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. 'Evlatlarımız şehit düşmesinler, bu ülkenin çocukları, bu ülkenin evlatları, huzur içinde yaşasınlar, güven içerisinde yaşasınlar' diye silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin neye ihtiyacı varsa onu yerli ve milli olarak geliştirmek ve üretmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

        Balıkesir Öğretmenevi'nde şehit aileleri ve gazilerle iftar yapan Kacır, 18 Mart 1915'te bu milletin evlatlarının tarih sahnesinde yerlerini aldığını ve tarihe Türk'ün unutulmaz mühürlerinden birini vurduğunu söyledi.

        Kacır, milletin evlatlarının "Çanakkale geçilmez" diyerek bu toprakların Türk milletinin olduğunu ve ilelebet böyle kalacağını dost düşman bütün dünyaya bir kez daha ispat ettiğini dile getirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitleri rahmetle andığını belirtti.

        Bugün de yine aynı ruhla bu milletin evlatlarının tam bağımsız Türkiye ülküsünü, iddiasını ve idealini sürdürdüğünü anlatan Kacır, şöyle konuştu:

        "Bugün tam bağımsız Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştiriyoruz. 'Evlatlarımız şehit düşmesinler, bu ülkenin çocukları, bu ülkenin evlatları, huzur içinde yaşasınlar, güven içerisinde yaşasınlar' diye silahlı kuvvetlerimizin, emniyet güçlerimizin neye ihtiyacı varsa onu yerli ve milli olarak geliştirmek ve üretmek için gayret gösteriyoruz. Bugün Türk mühendisler, Türk bilim insanları, Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirirken, gökyüzünde Bayraktarları, ANKA'ları, Akıncıları, Aksungurları, Atakları, Gökbeyleri, Hürkuşları, Hürjetleri, Kızıl Elmaları ve KAAN'ları uçururken yine Çanakkale ruhunu taşıyor, yine tam bağımsız Türkiye iddiasıyla gayret ediyorlar."

        Kacır, artık ele güne muhtaç olmayan, kendi imkanlarını kendi evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle karşılayabilen bir Türkiye'nin var olduğunun altını çizerek, "Allah'a hamdolsun havada, karada, denizde, uzayda artık kendi teknolojisini geliştirebilen bir Türkiye var. İnşallah bu yolculukta büyük bir azimle, gayretle ve kararlılıkla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. İnşallah bu ülkenin evlatları, önleri açıldığında, bizler devlette sorumluluk taşıyanlar olarak onların yanlarında durduğumuzda neler başarabileceklerini savunma sanayisinde ispat ettiler." ifadelerini kullandı.

        - "Türkiye Cumhuriyeti'ni bu anlayışla yaşatmaya devam edeceğiz"

        Savunma sanayisindeki ürünlerin yüzde 80'ini yerli sistemlerle karşıladıklarını vurgulayan Kacır, "Piyade tüfeğini dahi yurt dışından almak durumunda olan bir ülkeyken Allah'a hamdolsun şimdi en kritik savunma sanayi sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirebilen ve üretebilen bir ülke olduk. İnşallah bu anlayışla yolumuza devam ederken Türkiye'nin 81 şehrinde huzuru, güveni hakim kılmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

        Kacır, yaklaşık 40 yıldır ülkenin canını yakan terör belasının kazınıp atıldığını dile getirerek şöyle devam etti:

        "Her alanda olduğu gibi bu alanda da sadece bugünü değil, bundan 50-100 yıl sonrasını düşünmek, ona göre hareket etmek zorundayız. Bu anlayışta sadece topraklarımızdaki terör belasından kurtulmakla yetinmiyoruz. Sınırlarımızın ötesinde kurulmaya çalışılan 'teröristan' haritalarını da arkalarında kim olursa olsun, sırtlarını kime yaslıyor olurlarsa olsunlar, hangi ağa babalarına güveniyor olurlarsa olsunlar, yırtıp atıyoruz, ta 70 kilometre öteye kadar sınırlarımızı terörden temizliyoruz. Asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkeyi bugün de yarın da tehdit etmelerine asla rıza göstermeyeceğiz. Biz, bol yıldızlı bayrakların değil, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde cumhuriyeti kurduk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Cumhuriyeti'ni bu anlayışla yaşatmaya devam edeceğiz. Sizlere minnettarız. Sizler, bizim en kıymetlilerimizsiniz."

        İftar programına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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