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        Hastanenin kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren şüpheli tutuklandı

        BALIKESİR'dedevlet hastanesinin kadınlar tuvaletine 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği koyup, kayıt yapan bedensel engelli Tarık Özkan (40), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:00
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        Hastanenin kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren şüpheli tutuklandı
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        BALIKESİR'dedevlet hastanesinin kadınlar tuvaletine 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği koyup, kayıt yapan bedensel engelli Tarık Özkan (40), tutuklandı.

        Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde temizlik yapan personel, bulduğu çantayı açınca içerisinde 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği olduğunu gördü. Personel, durumu hastane yetkililerine bildirdi. Polise yapılan şikayet sonrası hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Tuvalete giren kişinin tekerlekli sandalyedeki Tarık Özkan olduğu belirlendi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, incelenen bilgisayarında gizli kamera ile kaydedilen görüntüler çıktı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen Tarık Özkan'ın, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tarık Özkan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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