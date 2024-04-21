Hastanenin kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren şüpheli tutuklandı

BALIKESİR'dedevlet hastanesinin kadınlar tuvaletine 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği koyup, kayıt yapan bedensel engelli Tarık Özkan (40), tutuklandı.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadınlar tuvaletinde temizlik yapan personel, bulduğu çantayı açınca içerisinde 'böcek' olarak tabir edilen gizli kamera düzeneği olduğunu gördü. Personel, durumu hastane yetkililerine bildirdi. Polise yapılan şikayet sonrası hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Tuvalete giren kişinin tekerlekli sandalyedeki Tarık Özkan olduğu belirlendi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken, incelenen bilgisayarında gizli kamera ile kaydedilen görüntüler çıktı.