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        Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Henüz biten bir şey yok, kalan 3 maçtan 9 puan alarak play-off'un içinde olmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:20
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        Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Henüz biten bir şey yok, kalan 3 maçtan 9 puan alarak play-off'un içinde olmak istiyoruz." dedi.

        Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok çalışıp çok emek verdiklerini söyledi.

        Kazanmak için mücadele ettiklerini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

        "Zaman zaman iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum fakat istediğimiz sonucu alamadık. Üç haftadır öne geçtiğimiz maçları berabere tamamlıyoruz. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Üzgünüm çünkü hedefi olan bir takımız. Hedefi olan bir takımın biraz daha iyi oynaması gerekiyor. Henüz biten bir şey yok, kalan 3 maçtan 9 puan alarak play-off'un içinde olmak istiyoruz."

        - Tuzlaspor cephesi

        Karşılaşmanın ardından Tuzlaspor adına açıklamada bulunan Kaleci Antrenörü Mazhar Sevgi de taraftarlara keyifli bir maç izletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını anlatan Sevgi, "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız bize çok yardımcı oluyor. Bugün de çok iyi mücadele ettiler. Oyunun ilk devresinde bekleyip, kazandığımız toplarla hücum yapmayı planlamıştık. İkinci yarıya yenik başlayınca bu sefer hücum yapan taraf olmaya çalıştık. Nitekim golü bulduk. Bir gol daha atabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

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