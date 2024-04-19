Balıkesir'de tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
İvrindi Emniyet Amirliği ekipleri, tefecilik soruşturması kapsamında şüpheli A.A'nın evinde arama yaptı.
Aramalarda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız toplu tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet fişek, boş tabanca şarjörü, 6 bıçak, 3 boş senet, imzalı boş kağıt, 2 tapu kaydı örneği, S.H. ile A.A. arasında imzalanmış anlaşmanın yazılı olduğu kağıt, 4 sayfa H.B. adına imzalanmış garanti sözleşmesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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