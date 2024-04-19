Balıkesir'de tefecilik operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Aramalarda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız toplu tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet fişek, boş tabanca şarjörü, 6 bıçak, 3 boş senet, imzalı boş kağıt, 2 tapu kaydı örneği, S.H. ile A.A. arasında imzalanmış anlaşmanın yazılı olduğu kağıt, 4 sayfa H.B. adına imzalanmış garanti sözleşmesi ele geçirildi.

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